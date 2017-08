Un carton rouge après seulement trois secondes de jeu

LONDRES (Reuters) - Un joueur d'une division régionale du championnat d'Angleterre de football a établi un record peu envié en recevant un carton rouge trois secondes après le coup d'envoi, rapportent les médias britanniques.

L'attaquant David Pratt, 21 ans, a été exclu pour un tacle dangereux lors d'un match samedi entre son équipe, Chippenham Town, et Bashley, dans la Southern Premier League, le septième échelon essentiellement professionnel du football anglais.

L'exclusion la plus rapide dans le football de haut niveau était jusqu'à présent attribuée à Giuseppe Lorenzo. Ce joueur de Bologne avait dû quitter le terrain au bout de 10 secondes pour avoir frappé un adversaire lors d'un match de Coupe d'Italie en 1990.

En 2000 en Angleterre, un joueur amateur, Lee Todd, a été exclu deux secondes après le coup d'envoi pour avoir réagi ainsi au coup de sifflet de l'arbitre : "xxxx me, that was loud" ("Pxxxxx, c'était fort").

Mitch Phillips, version française Bertrand Boucey