John Lennon "ressuscité" pour les besoins d'une publicité

NEW YORK (Reuters) - Vingt-huit ans après sa mort, John Lennon a été "ressuscité" en images de synthèse pour les besoins d'une publicité télévisée au profit d'une oeuvre de charité aux Etats-Unis.

Sur le thème de son tube de 1971 "Imagine", l'ancien Beatle - ou plutôt son image recréée - appelle les Américains aux dons pour une campagne baptisée "un ordinateur portable par enfant" ("One Laptop per Child"), qui vise à favoriser l'accès à la technologie des enfants les plus pauvres.

"Imaginez que tous les enfants, où qu'ils vivent dans le monde, puissent avoir accès à un univers de connaissance. Ils auraient une chance d'apprendre, de rêver, de réaliser ce qu'ils veulent", dit l'image de John Lennon.

"J'ai essayé d'agir en ce sens par ma musique, maintenant vous pouvez le faire de manière différente. Vous pouvez donner un ordinateur portable à un enfant et plus que ça, vous pouvez changer le monde", ajoute la voix du chanteur.

Lennon a été assassiné le 8 décembre 1980 à proximité de son appartement new-yorkais.

Sa veuve, Yoko Ono, a approuvé l'utilisation de son image pour la campagne "One Laptop per Child" dont la fondation a été créée en 2005. Avec l'aide du Massachusetts Institute of Technology, la fondation a commencé l'an dernier à fabriquer des ordinateurs portables fonctionnant à l'énergie solaire pour un coût inférieur à 200 dollars pièce (140 euros).

Michelle Nichols, version française Clément Dossin