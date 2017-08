Un père Noël de glace de 24 mètres de haut

HARBIN, Chine (Reuters) - La sculpture de père Noël en glace de 160 mètres de long et 24 mètres de haut, actuellement en cours en Chine, est la plus grande au monde, estiment les organisateurs du festival de glace de Harbin.

La taille colossale de ce père Noël coiffé d'un chapeau et d'une barbe fournie, ainsi que des températures inhabituellement élevées, ont compliqué la tâche des sculpteurs, a expliqué l'un d'eux, Tang Guangjun.

"Il est encore plus grand et plus haut que l'année dernière, et cela a été plus difficile. Le temps oscille entre le chaud et le froid alors sa surface est encore plus glissante. C'est très dangereux pour nous", a-t-il expliqué à Reuters Television.

Harbin, capitale de la province de Heilongjiang proche de la Sibérie, est l'une des régions les plus froides de Chine. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 35° Celsius en hiver.

La ville organise chaque année, entre la mi-décembre et début février, le célèbre festival de renommée internationale. Quelque 800.000 touristes, dont 90% de Chinois, sont attendus cette année, selon l'office de tourisme local.

Ben Blanchard, version française Mathilde Gardin