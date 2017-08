Dans Venise inondée, les hôtels offrent les bottes de caoutchouc

VENISE (Reuters) - Pour attirer les touristes malgré des inondations sans précédent depuis une vingtaine d'années, les hôtels vénitiens proposent des formules spéciales "marée haute" avec équipement et bottes gratuites.

Le site internet de l'Association des hôteliers de Venise (www.veneziasi.it) offre des forfaits "Venise et l'Acqua Alta" à 190 euros la nuit avec "usage gratuit de bottes de caoutchouc" et une carte indiquant des "itinéraires piétonniers de substitution durant la montée des eaux".

Dans un message, les hôteliers et le maire Massimo Cacciari se veulent rassurants : "N'ayez crainte, il n'y a aucun danger ; la marée est un phénomène qui disparaît rapidement."

Sous l'effet de fortes pluies accompagnées de vent, la Sérénissime a été presque entièrement inondée au début du mois. L'eau est montée à hauteur de genou sur la place Saint-Marc et les services de bateau taxi (vaporetto) ont été suspendus.

Début décembre, le niveau de la mer Adriatique s'est élevé de 1,56 m, ce qui ne s'était pas vu depuis 1968 et constituait le plus fort accroissement enregistré en un siècle. Pluies et vent continuant de balayer le nord de l'Italie, on s'attend à une nouvelle montée des eaux jeudi.

