Plus de cricket pour obtenir la nationalité australienne

<p>Le capitaine de l'équipe australienne de cricket, Ricky Ponting. A la suite d'une réforme du questionnaire de citoyenneté, les ressortissants étrangers demandant la nationalité australienne n'auront plus à répondre à des questions sur le cricket et autres spécificités de l'histoire et de la culture du pays. /Photo prise le 5 novembre 2008/

Punit Paranjpe</p>