Un régime au poil !

LONDRES (Reuters) - Sept chiens et un chat en surpoids vont suivre un régime et un programme d'exercices physiques pendant 100 jours, pour tenter de décrocher le titre d'animal domestique le plus en forme de l'année en Grande-Bretagne.

Sélectionnés par le PDSA (People's Dispensary for Sick Animals), qui organise le concours, ces animaux ont besoin à eux huit de perdre 74 kg. Celui qui aura perdu le pourcentage de son poids le plus élevé sera couronné champion, et fera gagner un séjour à son propriétaire.

Les statistiques de la PDSA indiquent qu'environ 30% des chiens sont obèses ou en surpoids en Grande-Bretagne, soit 1,95 million de canidés.

