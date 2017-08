La robe de Michelle Obama ne fait pas l'unanimité

par Michelle Nichols

NEW YORK (Reuters) - Les Etats-Unis étaient suspendus au discours du président élu, Barack Obama, au soir de sa victoire, mais c'est la robe de son épouse, Michelle, qui a retenu l'attention des amateurs de mode et le verdict n'est pas très bon.

Pendant la campagne, l'élégance de ses tenues lui avaient valu d'être comparée à Jacqueline Kennedy, mais Michelle Obama semble cette fois avoir commis, mardi, un faux pas vestimentaire avec sa robe noire et rouge de la collection prêt-à-porter 2009 de Narciso Rodriguez.

Dans un sondage réalisé sur internet par USA Today auprès de 10.000 lecteurs, 65% estiment que l'avocate d'affaires diplômée de Havard "était dans un jour sans", contre 35% qui l'ont trouvée "superbe comme d'habitude".

Un autre sondage réalisé sur internet par le magazine People a obtenu des résultats similaires, tandis que les personnes interrogées par le Los Angeles Times étaient 45% à détester la robe de l'épouse du candidat démocrate, contre 34% qui l'adoraient.

"Habituellement impeccable, Michelle O. a cette fois fait un choix discutable pour la soirée de la victoire électorale historique de son mari", estime Lesley Scott, spécialiste mode et style de vie pour le site internet www.fashiontribes.com.

"Mais toute fashionista qui se respecte prend des risques", ajoute Scott, "ce qui implique quelques faux-pas à l'occasion".

Tout le monde n'a pas détesté la robe de Michelle Obama, un modèle présenté sur les podiums il y a seulement deux mois qui n'est pas encore disponible à la vente.

Le magazine New York a ainsi estimé que Michelle Obama saurait tenir tête à la Première dame française, Carla Bruni-Sarkozy.

"Nous avons le sentiment qu'elle continuera à associer vêtements aux prix abordables et tenues de couturiers lorsqu'elle sera First Lady, mais ce choix vestimentaire prouve que cette femme connaît la mode et cela nous promet quatre année de mode politique excitante", écrit le magazine.

"Quel choix fera-t-elle pour le bal inaugural ? Le suspense est tellement excitant ! Et vous savez quel est l'autre point positif ? Nous n'aurons plus à envier la France pour Carla Bruni."

Version française Gwénaelle Barzic