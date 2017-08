Les abeilles seraient capables de compter jusqu'à quatre

SYDNEY (Reuters) - Un chercheur de l'université du Queensland en Australie aurait mis en évidence le fait que les abeilles sont capables de compter jusqu'à quatre.

Pour parvenir à cette constatation, le chercheur a placé dans un tunnel cinq marqueurs identiques dont l'un d'entre eux contenait du nectar.

Les abeilles, lâchées dans le tunnel, finissaient par se diriger vers le marqueur contenant le nectar. On retirait ensuite la nourriture et on recommençait l'expérience: les abeilles revenaient vers le même marqueur.

"Nous avons constaté qu'il était possible de leur apprendre à revenir vers le troisième marqueur, puis vers le quatrième. Mais au-delà, leur capacité à compter les marqueurs semblait disparaître", a expliqué le chercheur dans un rapport publié samedi.

"Plus nous étudions ces créatures dont le cerveau ne dépasse pas la taille d'un grain de sésame, plus nous sommes étonnés par leurs capacités", a-t-il conclu.

Bill Tarrant, version française Pierre Sérisier