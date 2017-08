Pommades mélaminées chinoises en vente dans les sex shops

GENEVE (Reuters) - Des enduits au goût chocolaté en vente dans les magasins spécialisés de Grande-Bretagne contiennent de la mélamine, s'est alarmée lundi l'Agence britannique des normes alimentaires (FSA).

"C'est une première. Nous n'avons jamais eu auparavant à lancer une alerte concernant des 'pommades pour pénis', que ce soit au chocolat ou à tout autre parfum", indique l'agence sur son site www.foodstandards.gov.uk.

La FSA a toutefois précisé que le risque pour la santé était faible.

Le produit suspect, dénommé "I Love you" et vendu par la chaîne de sex shops Ann Summers, est fabriqué en Chine, où des milliers de bébés sont tombés malades ces derniers temps après avoir bu du lait pour nourrisson contaminé à la mélamine.

La pommade "I Love you" recèle de 126 à 259 milligrammes de mélamine par kilogramme alors que les normes européennes imposent le retrait et la destruction des produits qui en contiennent plus de 2,5 milligrammes par kilo.

Laura McInnis, version française Marc Delteil