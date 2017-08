Un "collier de fonction" de l'époque d'Henry VIII aux enchères

LONDRES (Reuters) - Un "collier de fonction" porté par un proche du roi Henry VIII d'Angleterre, le seul de l'époque des Tudor parvenu intact jusqu'à nos jours, sera mis en vente le 6 novembre par la maison d'enchères Christie's.

Le "collier de Coleridge" est estimé à entre 200.000 et 300.000 livres (entre 258.000 et 387.000 euros).

Christie's précise que ce collier, dit aussi "collier d'office" et qui distinguait les grands officiers de la couronne, date de 1546 ou 1547 et a probablement été offert par Henry VIII à Sir Edward Montagu, l'un de ses plus proches conseillers.

Il ressemble beaucoup à celui que porte Sir Thomas More dans le célèbre portrait de Hans Holbein le jeune.

Montagu était membre du conseil privé et gouverneur du fils du souverain, le futur Edouard VI.

Le collier a été porté par ses descendants jusqu'en 1875, en tant que présidents successifs de la "Court of the Common Pleas". Il est devenu ensuite la propriété de Lord Coleridge.

