Les Allemands perdent le goût de la bière

BERLIN (Reuters) - La bière perd de son attrait en Allemagne, s'inquiète l'Association des brasseurs allemands.

La consommation annuelle de bière par personne en Allemagne, naguère la plus importante au monde, a chuté de 3,5 litres en 2007 pour atteindre 112,5 litres - sa huitième baisse en l'espace de neuf ans.

Le président de l'association des brasseurs, Peter Hahn, a déclaré au journal Die Welt que la démographie était en partie responsable de cette baisse de la consommation depuis le "pic" de 156 litres enregistré dans les années 1980.

De plus, les statistiques du secteur semblent indiquer que les Allemands affectionnent de plus en plus les boissons non alcoolisées.

Ces neuf dernières années, la consommation de bière a augmenté une seule fois en Allemagne, en 2006, année où le pays a organisé la Coupe du monde de football. La République tchèque et l'Irlande l'ont depuis largement dépassée.

Erik Kirschbaum, version française Mathilde Gardin