Florilège des informations insolites en 2007 dans le monde

<p>Entre un couvent grec abritant des cultures de marijuana et une Allemande jugée trop sexy pour prendre le bus, l'année 2007 aura permis de se rendre compte qu'il se passe des choses étranges sur cette planète. Ainsi, une Malaise de 76 ans vivant dans le sud de la Thaïlande, qui s'était trompée de bus il y a vingt-cinq ans et avait échoué à l'autre bout du pays, a finalement retrouvé sa famille. /Photo d'archives/REUTERS</p>

par Erik Kirschbaum

BERLIN (Reuters) - Entre un couvent grec abritant des cultures de marijuana et une Allemande jugée trop sexy pour prendre le bus, l'année 2007 aura permis de se rendre compte qu'il se passe des choses étranges sur cette planète. Florilège.

Une Moscovite a mis le feu au pénis de son ex-mari, avec qui elle partageait toujours un appartement, alors que celui-ci regardait la télévision, nu, en buvant de la vodka. "Je brûlais comme une torche", a déclaré la victime au journal Tvoi Den. "Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça."

Cohabitation inhabituelle aussi en Allemagne où un homme a laissé sa mère clouée dans son fauteuil préféré deux ans après sa mort, à 92 ans et de causes naturelles, parce qu'il n'avait pas le courage d'organiser des obsèques. Il n'aura certainement pas été gêné par l'odeur du corps en décomposition.

C'est ce que croyaient trouver des policiers de Kaiserslautern en enfonçant la porte d'un appartement, alertés par des voisins incommodés par une odeur pestilentielle. Ils se sont finalement retrouvés nez-à-nez avec un locataire sentant très fort des pieds, endormi dans son lit à côté d'une pile de linge sale.

Les passagers d'un tramway de Zagreb n'ont eux rien senti. Pourtant un Croate est décédé à bord et ce n'est que six heures plus tard que le conducteur s'en est rendu compte.

Des régimes un peu spéciaux ont fait les gros titres en 2007. C'est désormais officiel: il n'y aura plus de canard laqué dans les toilettes de Pékin. A la suite de plaintes quant à l'hygiène, les stands de nourriture qui agrémentent les toilettes publiques de la capitale chinoise seront escamotés à temps pour les Jeux olympiques de 2008.

En Chine toujours, Jiang Musheng, 66 ans, recommande de manger trois grenouilles vivantes et des rats pour se fortifier et éviter des douleurs intestinales.

BOULETTES DE VIANDE DE CHIEN

A tester: des boulettes de viande de corgi, le race canine préférée de la reine Elizabeth II. L'artiste britannique Mark McGowan, l'auteur de ce crime de lèse-majesté, a déclaré, après ingestion, "c'était vraiment immonde, avec une odeur épouvantable". Cet homme de 37 ans entendait ainsi protester contre une chasse à courre en janvier 2007 durant laquelle le prince Philip, l'époux de la reine, aurait "maltraité" un renard.

Comme chaque année, de petits larcins ont pu régaler les gazettes. A Sarajevo, deux hommes travestis en musulmanes en burka ont braqué une banque et son repartis avec 40.000 dollars. Au Zimbabwe, un homme a volé un bus pour aller passer son permis de conduire.

Trop sexy pour prendre le car? C'est en tous cas l'avis d'un chauffeur de bus de Lindau, en Allemagne, qui a menacé d'expulser une passagère qu'il jugeait trop sexy. "Votre décolleté me distrait à chaque fois que je regarde dans mon rétroviseur et je ne peux pas me concentrer sur la circulation", a-t-il reproché à la passagère, qui s'est résolue à changer de place.

A La Paz, la gagnante d'un concours de beauté a été dépossédée de son titre peu après son élection quand les juges se sont rendus compte qu'elle portait de fausses nattes.

A Londres, une musulmane a été surprise en train d'écouter de la musique sur son MP3 caché sous son hidjab alors qu'elle était jurée lors d'un procès pour meurtre. La mélomane a été trahie par le fil de ses écouteurs qui dépassait de son écharpe.

Le réchauffement climatique n'a pas été oublié. A Saint-Pétersbourg, le propriétaire d'un Hummer a autorisé des activistes à jeter des oeufs pourris et des tomates sur son luxueux véhicule tout-terrain.

Mais tout est bien qui finit bien en 2007.

Une Malaise de 76 ans vivant dans le sud de la Thaïlande, qui s'était trompée de bus il y a vingt-cinq ans et avait échoué à l'autre bout du pays, a finalement retrouvé sa famille.

Version française Mathilde Gardin