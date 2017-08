"La grenouille du diable" se cache à Madagascar

<p>Dessin du Beelzebufo ampigna, un robuste amphibien, surnommé "la grenouille du diable", découvert par des scientifiques dans le nord-ouest de Madagascar et qui aurait vécu il y a 65 à 70 millions d'années. La créature mesurait 41 centimètres de long et pouvait peser jusqu'à 4,5 kg. / Dessin diffusé le 18 février 2008/

par Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Des scientifiques ont découvert dans le nord-ouest de Madagascar l'existence il y a 65 à 70 millions d'années d'un robuste amphibien, surnommé "la grenouille du diable", si redoutable qu'il pourrait s'être nourri de jeunes dinosaures.

Ce batracien pourrait être la plus grande grenouille qui ait jamais existé, selon le paléontologue David Krause de l'université Stony Brook de New York, un des scientifiques à l'origine de la découverte.

Son nom, Beelzebufo ampinga, vient de Belzébuth (Beelzebub en anglais) et bufo (crapaud en latin), Ampinga signifiant "armure" et se rapportant à son anatomie.

La créature mesurait 41 centimètres de long et pouvait peser jusqu'à 4,5 kg. Robuste, l'animal était doté d'une très grande gueule et d'une puissante mâchoire.

"Il n'est pas exclu que le Beelzebufo ait pu se nourrir de lézards, de mammifères et de plus petites grenouilles, et même, vu sa taille, des dinosaures juste nés" a déclaré Krause, joint par téléphone.

"Il devait être assez féroce", a ajouté la paléontologue de l'University College de Londres, Susan Evans.

Leurs découvertes ont été publiées dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

LES GRENOUILLES "PAC-MAN"

S'il a arpenté la planète il y a très longtemps, le Beelzebufo, ont expliqué les scientifiques, semble très proche d'une espèce de grenouilles surnommées les "Pac-Man" en raison de leur immense gueule et qui vit aujourd'hui en Amérique du Sud. Certains ont des petites cornes sur la tête et les scientifiques estiment que le Beelzebufo pouvait être doté des mêmes attributs "démoniaques".

Mais le Beelzebufo était plus grand que ces spécimens, comme si une grenouille "PacMan" avait été "gavée de stéroïdes", a plaisanté Krause. Actuellement, la plus grande grenouille connue, la Goliath d'Afrique de l'Ouest, peut mesurer jusqu'à 32 cm et peser jusqu'à 3,3 kg.

La présence du Beelzebufo à Madagascar et de ses "descendants" en Amérique du Sud est le signe le plus récent de l'existence d'un continent qui aurait fait le lien entre Madagascar, l'Antarctique, alors beaucoup plus chaud, et l'Amérique du Sud, ont ajouté ces scientifiques.

LA REINE DES GRENOUILLES

Les premières grenouilles sont apparues il y a environ 180 millions d'années et leur anatomie n'a pas évolué. Le Beelzebufo vivait pendant le crétacé, à la fin du temps des dinosaures, dont l'extinction, en même temps que celle d'autres espèces, date de 65 millions d'années.

Le Beelzebufo n'avait pas de phase de vie aquatique, selon les chercheurs, vivait dans un environnement semi-aride et pourrait avoir été le même prédateur que ses "descendants", se camouflant et bondissant sur sa proie.

Les premiers fragments de fossiles de Beelzebufo ont été découverts en 1993 et les scientifiques ont depuis accumulé assez de fragments pour les assembler, a dit Krause.

S'il était certainement la reine des grenouilles, le Beelzebufo n'en est pas pour autant le plus grand amphibien. Beaucoup d'entre eux ont atteint des tailles effrayantes, comme le Prionosuchus, une créature semblable au crocodile qui pourrait avoir mesurer neuf mètres de long il y a plus de 250 millions d'années.

Version française Mathilde Gardin