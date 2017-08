Des cyclistes nus manifestent contre la voiture

MEXICO (Reuters) - Plusieurs centaines de cyclistes ont parcouru nus les rues de Mexico samedi pour exiger plus de respect de la part des quelque quatre millions d'automobilistes qu'ils côtoient dans la capitale mexicaine.

Plus de 500 hommes et femmes, dont la moitié étaient entièrement dévêtus, ont pédalé de l'historique Avenue de la réforme à la place Zocalo, entonnant des slogans tels que "Sauvez votre planète, faites du vélo!" ou arborant le message "Véhicule non polluant" peint sur leur dos.

"Nous circulons nus pour voir si, de cette façon, ils nous remarquent et cessent de nous rouler dessus", a souligné un des participants, Alejandro Hernandez.

"Etre nus signifie que nous ne sommes pas invisibles. Les conducteurs ne nous respectent pas, ils nous voient comme une nuisance", a-t-il ajouté.

Dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, où circulent chaque jour environ quatre millions de véhicules, les autorités municipales tentent de promouvoir l'usage du vélo, et ont lancé la construction d'un réseau de pistes cyclables, mais celui est encore peu développé.

Mexico est aussi l'une des capitales les plus polluées du monde, en raison des émissions de gaz dues à la circulation et à l'activité industrielle, et de sa situation dans une cuvette montagneuse qui entrave l'évacuation de ces gaz.

