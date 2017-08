Une riche veuve régale 100.000 convives pour aller au Ciel

PATNA, Inde (Reuters) - Une riche veuve indienne âgée de 80 ans a dépensé des milliers de dollars pour régaler 100.000 convives dans l'espoir de plaire aux dieux et de gagner une place au paradis.

Phuljharia Kunwar, qui vit dans l'Etat du Bihar, dans l'est de l'Inde et n'a aucun parent ou héritier, a invité à festoyer pendant deux jours les habitants des localités et villages des environs.

Selon les autorités locales, la veuve a réglé la facture de 37.500 dollars.

"Elle nous a dit qu'elle pouvait désormais entamer son ultime voyage et que son âme pouvait reposer en paix au Ciel", témoigne un élu local, Ajay Kumar Bulganin, qui a participé aux agapes mercredi et jeudi.

Il ajouté: "Elle craignait aussi que personne ne fasse la fête après sa mort".

Bappa Majumdar, version française Jean-Loup Fiévet