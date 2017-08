Un bol d'air à la cuillère

CONAKRY (Reuters) - Une trentaine de détenus de la prison de N'Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, se sont évadés en creusant un trou dans le mur en pisé de l'établissement ramolli par les pluies.

Selon les responsables cités par les médias d'Etat, les 36 évadés ont profité des pluies diluviennes pour retrouver la liberté.

"Nous avons constaté que les détenus ont utilisé des cuillères en mouillant le mur, ont creusé avant de percer un trou. Ils ont utilisé leurs draps et leurs chemises pour former une corde et descendre du côté droit de la prison", a raconté l'un des gardiens à la télévision publique.

Une bonne partie des prisons du pays ont été endommagées lors des émeutes sanglantes de rues qui ont secoué le pays, début 2007, pour protester contre l'inflation et le maintien au pouvoir du président Lansana Conté.

Saliou Samb, version française Jean-Loup Fiévet