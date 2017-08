Un tunnel tout confort près d'une prison

SANTIAGO (Reuters) - Des policiers chiliens ont découvert mercredi un tunnel sophistiqué doté d'un système de ventilation et insonorisé près d'un pénitentiaire proche de Santiago.

Ce tunnel de 85m de long ressemble à un tunnel minier, il est en ciment et doté de poutres en bois, alimenté en électricité et équipé de chariots pour l'évacuation de la terre et des pierres.

Selon la police, les épouses de deux prisonniers du centre pénitentiaire Colina II ont demandé à quatre mineurs de construire le tunnel, qui devait relier une maison voisine à la prison. Il a été découvert alors que 30m le séparaient encore d'une cour intérieure de la prison.

"Si le tunnel avait atteint sa destination, 200 personnes auraient pu s'évader", a déclaré Felipe Harboe, numéro deux du ministère de l'Intérieur, à des journalistes.

Des policiers ont appris l'existence de ce tunnel en écoutant les conversations téléphoniques de détenus dans le cadre d'une enquête sur des trafiquants de drogue.

Antonio de la Jara, version française Natacha Crnjanski