Un député veut pouvoir tomber la cravate à l'Assemblée

<p>Le député Vert François de Rugy a proposé au président de l'Assemblée nationale de modifier le règlement pour que les députés ne soient plus obligés de porter un costume-cravate et réduire ainsi l'utilisation de la climatisation. "Cette mesure simple permettrait sans doute de réduire la facture de climatisation de l'Assemblée nationale et de montrer ainsi l'exemple par rapport à d'autres entreprises ou administrations" écrit l'élu de Loire-Atlantique dans une lettre transmise à la presse. /Photo d'archives/REUTERS</p>