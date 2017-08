Un déjeuner avec Warren Buffett, pour 2,11 millions de dollars

<p>Un gestionnaire de fonds chinois a gagné un déjeuner avec le milliardaire et investisseur américain Warren Buffett, après avoir offert pour cela 2,11 millions de dollars, lors d'enchères de charité, soit plus de trois fois le montant que le déjeuner avait atteint l'année dernière. /Photo prise le 21 mai 2008/

NEW YORK (Reuters) - Un gestionnaire de fonds chinois a gagné un déjeuner avec le milliardaire et investisseur américain Warren Buffett, après avoir offert pour cela 2,11 millions de dollars, lors d'enchères de charité, soit plus de trois fois le montant que le déjeuner avait atteint l'année dernière.

Zhao Danyang, qui dirige le fonds d'investissement Pureheart China Growth Investment, basé à Hong Kong, a remporté ces enchères organisées sur eBay, qui ont pris fin vendredi soir.

Les recettes du déjeuner avec Warren Buffett, qui a 77 ans, iront à Glide, une fondation basée à San Francisco qui propose des programmes d'aide aux pauvres, aux sans abri.

L'an dernier, celui qui avait remporté le déjeuner avec Buffett avait versé 650.000 dollars.

