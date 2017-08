L'hymne canadien changé pour éliminer toute distinction de genre

Les députés canadiens ont adopté mercredi une proposition de loi qui modifie les paroles de l'hymne national pour en éliminer toute distinction de genre. Présent dans la version anglaise uniquement d'"Ô Canada", le vers "true patriot love in all thy sons command" ("un véritable amour de la patrie anime tous tes fils") serait remplacé par "true patriot love in all of us command" ("un véritable amour de la patrie nous anime tous"). /Photo d'archives/

Jim Young