Un marbre de Rodin adjugé pour 20 millions de dollars à New York

NEW YORK (Reuters) - "L'Eternel printemps", une statue en marbre d'Auguste Rodin représentant un homme et une femme qui s'embrassent, a été adjugé lundi aux enchères chez Sotheby's à New York pour 20,4 millions de dollars (17,9 millions d'euros).

Il s'agit d'un record pour une oeuvre du sculpteur français (1840-1917) dans un marché où les prix ont beaucoup monté ces dernières années.

"L'Eternel printemps" avait été estimé entre 8 et 12 millions de dollars.

Un tiers des oeuvres mises en vente lundi n'ont pas trouvé preneur. Cela a été le cas du tableau d'André Derain "Les Voiles rouges", qui avait été estimé à 15-20 millions de dollars, et du "Buste d'homme Lauré" de Picasso, qui devait partir dans les 8 à 12 millions de dollars.

En revanche, "Sous-bois" de Maurice de Vlaminck est parti à 16,4 millions de dollars, soit dans le milieu de la fourchette estimée. "Marée base aux Petites-Dalles" de Monet s'est vendu pour 9,9 millions, soit près du double de l'estimation haute.

Les enchères se poursuivent mardi chez Christie's.