Une guitare de John Lennon vendue pour 2,4 millions de dollars

LOS ANGELES (Reuters) - Une guitare qui avait été volée à John Lennon dans les années 1960 a été vendue pour 2,41 millions de dollars (2,24 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères organisée samedi à Beverly Hills, en Californie, l'un des prix les plus élevés payé pour un objet ayant appartenu à une star du rock and roll.

Selon le commissaire-priseur Darren Julien, la guitare acoustique J-160E Gibson, datant de 1962, a été pendant des décennies en possession de John McCaw, un guitariste américain, qui l'avait achetée à la fin des années 1960 sans savoir qu'elle avait volée à l'ex-Beatle, tué en 1980.

La moitié du produit de la vente de la guitare, qui avait été subtilisée lors d'un concert organisé en décembre 1963, ira à la Fondation Spirit, organisme de charité fondée par John Lennon et sa femme Yoko Ono.

L'acheteur de la guitare a demandé à rester anonyme, précise Julien's Auctions.

Selon la maison aux enchères, John Lennon avait acheté l'instrument à Liverpool en 1962 et l'a utilisée sur nombre d'enregistrements de chansons de Beatles, dont "PS I Love You" et "Love Me Do".

Le prix de 2,41 millions de dollars dépasse la somme de 965.000 dollars qui avait été déboursée pour un guitare électrique avec laquelle Bob Dylan avait joué lors de l'édition 1965 du festival folk de Newport.

Mais, selon le Livre Guinness des records, le prix le plus élevé jamais payé pour une guitare est de 2,7 millions, en 2005, pour une Fender Stratocaster signée par, entre autres, Keith Richards, Eric Clapton et Paul McCartney.