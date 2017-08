Six milliards de dollars transférés par erreur à un client

Deutsche Bank a versé par erreur six milliards de dollars (5,29 milliards d'euros) sur le compte d'un de ses clients, un fonds spéculatif, à la suite d'une erreur d'un trader débutant. La banque a récupéré la somme le lendemain. /Photo d'archives/

(Reuters) - Deutsche Bank a versé par erreur six milliards de dollars (5,29 milliards d'euros) sur le compte d'un de ses clients, un fonds spéculatif, à la suite d'une erreur d'un trader débutant qui s'est trompé de plusieurs zéros, selon le Financial Times.

La banque a récupéré la somme le lendemain et l'incident a été notifié à la Réserve fédérale américaine, à la Banque centrale européenne et à l'autorité britannique Financial Conduct Authority, rapporte le quotidien économique britannique.

L'opération a été réalisée par un jeune membre de l'équipe de ventes de devises de la banque, basée à Londres, pendant que son responsable était en vacances, ajoute le FT qui cite deux sources proches du dossier. Celles-ci ont précisé que de telles erreurs étaient courantes mais rarement sur de tels montants.

Personne n'était immédiatement disponible chez Deutsche Bank pour commenter ces informations.