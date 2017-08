Chris Hemsworth élu homme le plus sexy au monde par People

L'acteur australien Chris Hemsworth, 31 ans, a été déclaré par le magazine américain People "homme le plus sexy" au monde. /Photo prise le 2 mars 2014/

NEW YORK (Reuters) - L'acteur australien Chris Hemsworth, 31 ans, a été déclaré mardi par le magazine américain People "homme le plus sexy" au monde et fera la couverture de l'édition qui paraîtra vendredi.

Parmi ces prédécesseurs figurent les acteurs Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt et Richard Gere, qui ont chacun été choisis deux fois. L'élu de l'an dernier, le rocker Adam Levine, a été l'un des rares non acteurs distingué par le magazine.

Chris Hemsworth, apparu pour la première fois au cinéma dans "Star Trek" en 2009, est le héros de la série "Thor" et une des stars des "Avengers". Il a également été remarqué dans "Blanche-Neige et le chasseur" aux côtés de Kristen Stewart et Charlize Theron.

Il est marié à l'actrice espagnole Elsa Pataky.