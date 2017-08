La famille de Bob Marley lance sa marque de cannabis

Portrait de Bob Marley dans un marché de cultivateurs de marijuana médicinale à Los Angeles, l'été dernier. La famille de l'ancienne star du reggae et une société d'investissement de Seattle se sont associées pour lancer une marque de cannabis et de produits destinés à la consommation de marijuana qui seront mis en vente dans les pays et les Etats américains ayant autorisé l'usage de cette drogue. /Photo prise le 11 juillet 2014/

SEATTLE (Reuters) - La famille de l'ancienne star du reggae Bob Marley et une société d'investissement de Seattle se sont associées pour lancer une marque de cannabis et de produits destinés à la consommation de marijuana qui seront mis en vente dans les pays et les Etats américains ayant autorisé l'usage de cette drogue.

La marque, Marley Natural, proposera des graines d'une variété similaire à celle que le chanteur jamaïcain aurait consommée en Jamaïque, mais également de l'huile de cannabis et des produits sous forme d'infusion.

Cette initiative intervient deux semaines après le feu vert donné par référendum début novembre dans les Etats d'Oregon et d'Alaska à la création de magasins vendant du cannabis à l'instar de ce qui se fait au Colorado et dans l'Etat de Washington.

"Il (Bob Marley) considérait l'herbe comme quelque chose de spirituel, capable d'éveiller notre bien-être, d'approfondir notre réflexion, d'être en contact avec la nature et de libérer notre créativité", a expliqué Cedella Marley, la fille du chanteur.

La marque devrait être disponible fin 2015 dans le cadre d'un accord de licence d'une période de 30 ans entre la famille de Bob Marley et la société de capital-risque Privateer Holdings basée à Seattle.

Les Pays-Bas autorisent la vente de cannabis dans des "coffee shop" tandis qu'Israël, le Canada et la moitié des Etats américains ont admis son usage médical. L'Uruguay a également légalisé sa consommation.

Bob Marley, créateur de tubes tels que "No Woman, No Cry", "I Shot The Sheriff" ou encore "Get Up, Stand Up", est décédé d'un cancer en 1981, à l'âge de 36 ans.