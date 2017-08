Corvée de toilettes un jour férié pour les fonctionnaires indiens

A New Delhi. Le nouveau Premier ministre indien, Narendra Modi, a ordonné que certains fonctionnaires travaillent le 2 octobre (anniversaire de Gandhi), bien que ce soit un jour férié, afin de nettoyer les ministères et notamment les toilettes. Nombre de villes indiennes sont dépassées par le problème des ordures ménagères. /Photo d'archives/

NEW DELHI (Reuters) - Le nouveau Premier ministre indien, Narendra Modi, a ordonné que certains fonctionnaires travaillent le 2 octobre (anniversaire de Gandhi), bien que ce soit un jour férié, afin de nettoyer les ministères et notamment les toilettes.

Narendra Modi compte honorer la mémoire du héros de l'indépendance en lançant jeudi une campagne appelée "Clean India", qui vise à résoudre dans les cinq ans à venir le problème posé par les sanitaires et les ordures.

Nombre de villes indiennes, dont New Delhi et Bombay, sont dépassées par le problème des ordures ménagères, conséquence d'une croissance économique débridée mais aussi d'un développement urbain anarchique, de la surpopulation et d'un certain manque de civisme.

Plusieurs responsables, dans les ministères à New Delhi, ont dit à Reuters avoir reçu pour consigne de travailler jeudi, bien que le jour soit férié, afin de participer au nettoyage de leurs locaux.

"Nous achetons tous des balais. Nous allons même nettoyer les sanitaires", a déclaré un responsable au ministère de la Défense. "C'est notre boulot, maintenant..."

Modi est le premier chef de gouvernement indien à faire de la propreté une de ses priorités. Son objectif est de permettre aux grandes villes de ne plus être encombrées d'ordures à l'horizon 2019.

Dans un discours prononcé la semaine dernière, Narendra Modi a demandé à chaque Indien de consacrer une centaine d'heures par an, soit deux heures par semaine, au nettoyage des lieux publics.

Selon une étude de la Banque mondiale, la pénurie de toilettes coûte au pays plus de 50 milliards de dollars par an, essentiellement en provoquant des décès prématurés et en propageant des maladies provoquées par le manque d'hygiène.

Durant les années où il militait pour que l'Inde se libère de la tutelle britannique, Gandhi avait insisté sur la nécessité de la propreté, estimant à cet égard qu'avoir "des toilettes est plus important que l'indépendance".