Le "réveil olfactif" désormais en vente

NANTES (Reuters) - Un Nantais de 18 ans a lancé mercredi sur internet la commercialisation de son "Sensorwake", un "réveil olfactif" qui propose de sortir du lit les habitués des matins difficiles et les personnes souffrant de problèmes d'audition grâce à des capsules diffusant notamment "l'odeur du dollar".

Guillaume Rolland, étudiant en première année d'école d'ingénieurs à Compiègne (Oise), s'était déjà distingué à l'automne dernier lors du dernier "Google Science Fair", un concours mondial de jeunes inventeurs organisé par la multinationale californienne, où il était le seul Français parmi les quinze derniers finalistes.

"Je me suis dit qu'il serait dommage de s'arrêter là, au stade d'une invention de garage", explique-t-il à Reuters.

Juste après avoir décroché en juin son baccalauréat scientifique avec mention "très bien", le jeune homme a donc monté une start-up, dont le capital de 110.000 euros a été valorisé par les brevets et la marque qu'il a déposés.

Guillaume Rolland et son nouvel associé ont depuis pu collaborer avec la société suisse Givaudan, acteur majeur de l'industrie de la parfumerie et des arômes, qui a conçu six packs de deux capsules chacun.

"Café et croissants chauds", "embruns marins et herbe fraîchement coupée", "thé vert et cacao", "gingembre et menthe poivrée", "pêche douce et fraise Tagada" et "odeur du dollar et de l'ébène", un bois de luxe, sont les odeurs choisies.

"On me demande souvent pourquoi je ne propose pas l'odeur de l'euro, mais l'odeur de l'encre du dollar est très caractéristique, alors que l'euro n'en a pratiquement pas", explique Guillaume Rolland.

L'invention figure mercredi parmi les premiers projets français mis en avant par le site américain de crowdfunding Kickstarter, l'une des principales plates-formes de financement participatif au monde, sur laquelle le jeune Nantais espère enregistrer "50.000 euros minimum" de pré-commandes.

Les premiers Sensorwake, qui seront vendus à terme 80 euros l'unité, devraient ainsi pouvoir être livrés à leurs acquéreurs en novembre 2015. Le pack de deux capsules – destinées à durer quatre mois – sera lui vendu 18 euros l'unité.