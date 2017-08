Une Allemande de 65 ans donne naissance à des quadruplés

Une Allemande de 65 ans, déjà mère et grand-mère, a donné naissance mardi à des quadruplés dans un hôpital de Berlin, selon la chaîne de télévision allemande RTL. Annegret Raunigk, professeur de russe et d'anglais à Berlin, a déjà 13 enfants. Elle a suivi un traitement contre la stérilité en Ukraine. Les quatre bébés, nés par césarienne le 19 mai, pèsent entre 655 grammes et 960 grammes. /Photo d'archives/

John Javellana