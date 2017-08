Cannes veut faire entrer "La Croisette" à l'Unesco

La ville de Cannes a annoncé mardi la candidature au patrimoine mondial de l'Unesco de sa baie, avec en vedette les îles de Lérins et "La Croisette", où se donnent rendez-vous chaque année stars et cinéastes du monde entier. /Photo d'archives/

CANNES (Reuters) - La ville de Cannes a annoncé mardi la candidature au patrimoine mondial de l'Unesco de sa baie, avec en vedette les îles de Lérins et "La Croisette", où se donnent rendez-vous chaque année stars et cinéastes du monde entier.

"Nous avons officialisé cette démarche dans une lettre adressée à Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Le processus peut durer des années", a dit le maire David Lisnard lors d'une conférence de presse en marge du 68e Festival du film.

La commune, qui affirme pouvoir satisfaire à au moins six critères sur les dix demandés par l'Unesco, mise sur la double personnalité des lieux, la quiétude des deux îles contrastant avec l'effervescence du célèbre boulevard du littoral.

Outre leur faune et flore exceptionnelles, les îles de Saint-Honorat et Sainte-Marguerite, dites "de Lérins", abritent un fort où aurait été emprisonné "l'homme au Masque de fer" et la plus vieille abbaye cistercienne d'Europe.