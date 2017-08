"Salut, Twitter! C'est Barack. Sérieusement!", dit Obama

Barack Obama a publié lundi son premier tweet depuis son compte personnel, s'attirant les faveurs de dizaines de milliers de nouveaux abonnés. "Salut, Twitter! C'est Barack. Sérieusement! Après six ans, on me donne enfin mon propre compte", a tweeté le président des Etats-Unis depuis le compte @POTUS, qui a attiré 45 minutes après ce premier message plus de 217.000 abonnés. /Photo d'archives/

WASHINGTON (Reuters) - Barack Obama a publié lundi son premier tweet depuis son compte personnel, s'attirant les faveurs d'un million d'abonnés en cinq heures.

"Salut, Twitter! C'est Barack. Sérieusement! Après six ans, on me donne enfin mon propre compte", a tweeté le président des Etats-Unis depuis le compte @POTUS (acronyme de "President of the United States").

Sur ce compte, on peut voir une photo de Barack Obama, de sa famille et de dirigeants d'organisations de défense des droits civiques traversant le pont Edmund Pettus lors des cérémonies en mars du 50e anniversaire de la marche de Selma, en Alabama, en souvenir du "Bloody Sunday" de 1965.

Barack Obama se décrit lui-même comme "un père, un mari et le 44e président des Etats-Unis". Il suit les équipes de sport de Chicago, des membres de son administration, le personnel de la Maison blanche, mais aussi les anciens présidents George W. Bush et Bill Clinton.

Son ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton (@HillaryClinton), candidate à la course pour l'investiture démocrate pour 2016, ne figure pas parmi les personnes suivies par Barack Obama.

Ce n'est pas tout à fait la première fois que Barack Obama tweete. Mais jusqu'ici il le faisait occasionnellement depuis l'adresse @WhiteHouse ou @BarackObama, un compte géré par Organizing for Action, son ancienne équipe de campagne.