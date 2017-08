Il braque une banque et poste une vidéo de son forfait

(Reuters) - Un braqueur de banque aux Etats-Unis a diffusé sur internet des vidéos de son casse juste avant son arrestation, rapporte jeudi la presse locale.

Le suspect, Dominyk Antonio Alfonseca, âgé de 23 ans, est entré dans la TowneBank à Virginia Beach autour de 13h40 (heure locale) lundi et a remis au guichetier une note réclamant 150.000 dollars (133.000 euros), a indiqué la police dans un communiqué.

Il a ensuite quitté la banque et a immédiatement posté sur son compte Instagram deux vidéos de l'employé remplissant un sac de billets, ainsi qu'une photo de son forfait, selon le Virginian-Pilot.

Le jeune homme a été arrêté 22 minutes plus tard et inculpé de vol qualifié. Il clame toutefois son innocence et considère qu'il n'a rien volé, dans la mesure où il a demandé l'argent poliment en disant "s'il vous plaît".