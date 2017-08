Un diamant parfait adjugé à 22,1 millions de dollars à New York

Un diamant parfait de 100 carats a été adjugé mardi à New York pour la somme de 22,1 millions de dollars (20,6 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby's. /Photo prise le 25 mars 2015/

NEW YORK (Reuters) - Un diamant de 100 carats a été adjugé mardi à New York pour la somme de 22,1 millions de dollars (20,6 millions d'euros), annonce la maison Sotheby's.

Acquise par un acheteur resté anonyme, la pierre de taille émeraude, comparable à celle d'une noix, a été extraite par la compagnie De Beers en Afrique du Sud.

"Sa couleur est plus blanche que le blanc, il ne comporte aucun défaut et il est si transparent que je ne peux le comparer qu'à de l'eau", a déclaré Gary Schuler, directeur de la joaillerie de Sotheby's à New York.

Son prix de vente reste inférieur à celui du record atteint en 2013 par un autre diamant blanc, de 118,28 carats, adjugé à Hong Kong pour 30,6 millions de dollars.