Un Picasso perdu retrouvé chez un encadreur

La police italienne a retrouvé une oeuvre de Picasso chez un fabricant de cadres qui affirme l'avoir reçue en cadeau il y a une quarantaine d'années. "Violon et bouteille de Bass", représentation cubiste d'un violon et d'une bouteille de bière, a été peint en 1912 et sa valeur sur le marché de l'art est estimée à 15 millions d'euros. /Photo prise le 27 mars 2015/

Service de presse de la police italienne