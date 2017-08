Campagne pour Hillary Clinton en présidente et Bill "First Lady"

WASHINGTON (Reuters) - Une organisation politique militant pour une candidature de la démocrate Hillary Clinton à la Maison blanche a lancé une campagne d'un genre nouveau: rassembler les gens autour de l'idée de faire de son mari la prochaine "First Lady", ou première dame, des Etats-Unis.

Le Comité d'action politique BillforFirstLady2016.com diffuse des vidéos, parraine des comptes sur des médias sociaux et organise des événements qui, tous, ont pour emblème un masque de Bill Clinton surmontant une silhouette féminine affublée d'une robe rouge, de talons hauts et d'un sac à main bleu.

"Ils disaient toujours que c'est Hillary qui portait la culotte. Maintenant, je porte la robe", déclare dans une vidéo le personnage au masque de Bill. "Envoyez Hillary à la Maison blanche. J'ai la nostalgie de cette maison!"

L'ancien président démocrate, qui a effectué deux mandats à la Maison blanche, de 1993 à 2001, a plaisanté récemment à la télévision à l'idée de devenir un jour l'époux d'une présidente et ainsi, non pas "première dame", mais "First Man", soit premier homme. "On pourrait m'appeler Adam", a-t-il lancé.