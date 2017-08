Une truffe blanche géante vendue 61.250 dollars

NEW YORK (Reuters) - Une truffe blanche d'origine italienne, présentée comme la plus grosse jamais découverte, a été vendue 61.250 dollars (49.853 euros) aux enchères samedi à New York, a annoncé Sotheby's.

L'acquéreur du tubercule de 1,89 kg est un Taïwanais, a précisé la maison d'enchères.

Le champignon a été découvert la semaine dernière en Italie par la société Sabatino Truffles, l'un des principaux fournisseurs de ce produit.

Les truffes blanches, parmi les produits les plus délicats et les plus chers au monde, ne se récoltent que dans certaines régions d'Italie entre octobre et décembre.

Selon Sotheby's, la truffe vendue samedi pulvérise le précédent record datant de 2010, quand un spécimen presque deux fois plus petit avait trouvé preneur à 417.200 dollars lors d'un dîner caritatif à Hong Kong.

La famille Balestra, propriétaire de Sabatino Truffles, a déclaré qu'elle prévoyait de reverser les bénéfices de la vente à des organisations caritatives.