Succès pour une vente aux enchères autour de "Downton Abbey"

LONDRES (Reuters) - Les différents lots d'une vente aux enchères organisée autour de la série télévisée britannique "Downton Abbey" ont trouvé preneur pour un montant cumulé de 40.750 livres sterling (près de 51.000 euros), a annoncé la maison Christie's.

Cette vente aux enchères en ligne, lancée le 1er août et qui s'est terminée jeudi, proposait 12 objets ou activités déclinant l'univers de la série, qui se déroule au début du XXe siècle et met en scène une famille de la noblesse et ses domestiques.

Etaient notamment proposés un dîner ou une nuit à Highclere House, le château datant de l'époque victorienne où est tourné la série, ou encore un cours dispensé par un majordome sur les règles à respecter pour dresser une table.

"Chacun des lots a trouvé preneur. Etant donné la grande popularité de 'Downton Abbey', la vente a suscité l'intérêt dans différentes régions du monde", a déclaré une porte-parole de Christie's.

Cette vente de charité a permis de collecter des fonds pour les oeuvres militaires de soutien aux anciens combattants et aux victimes de guerre.