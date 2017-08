Record d'audience et déluge de commentaires pour Sharknado 2

LOS ANGELES (Reuters) - Avec 3,9 millions de téléspectateurs devant la chaîne américaine Syfy et un milliard de mini-messages sur le site de microblogging Twitter, les requins volants de l'improbable saga "Sharknado" n'ont pas manqué leur retour mercredi soir aux Etats-Unis.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la chaîne câblée Syfy, filiale de Comcast, précise que la diffusion de "Sharknado 2: The Second One" lui a permis d'établir la meilleure audience de son histoire.

Le téléfilm a été particulièrement suivi par les 18-49 ans (1,6 million de téléspectateurs), la catégorie la plus prisée des annonceurs publicitaires.

Sur Twitter, le retour des requins volants a donné lieu à un milliard de messages, en faisant l'une des tendances les plus commentées mercredi soir.

"Sharknado", contraction des mots "shark" (requin) et "tornado" (tornade), repose sur un postulat audacieux: des tornades géantes aspirent des requins au large et les relâchent au-dessus de mégalopoles. Le premier Sharknado se déroulait à Los Angeles, le second à New York.

Porté déjà par une vague de commentaires d'internautes incrédules, stupéfaits ou hilares, le premier épisode "Sharknado", diffusé il y a un an, avait viré au phénomène, avec accroissement de l'audience à chaque rediffusion par la chaîne (culminant à 2,1 millions de téléspectateurs) et exploitation dans 200 salles de cinéma.

Le terme même de "sharknado" a eu les honneurs des linguistes, grammairiens et historiens de l'American Dialect Society, qui l'ont consacré en janvier dernier "mot le plus inutile de l'année".

La chaîne Syfy n'entend pas abandonner l'exploitation de son inespéré filon: un "Sharknado 3" est annoncé pour l'été 2015.