De l'Inde à Londres en véhicule électrique

Un ingénieur indien compte effectuer le voyage entre son pays et Londres à bord d'un petit véhicule fonctionnant uniquement à l'électricité et à l'énergie solaire, afin de promouvoir les modes de transport non polluants. Le "tuk-tuk" partira de Bangalore, passera par l'Iran, traversera la Turquie puis le continent européen jusqu'à Calais, avant d'arriver dans la capitale britannique. /Photo prise le 9 juillet 2014/REUTERS