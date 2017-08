Le manuscrit de "Like a Rolling Stone" vendu 2 millions de dollars

Le manuscrit de la célèbre chanson de Bob Dylan "Like a Rolling Stone" a été vendu un peu plus de deux millions de dollars mardi lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à New York, un record pour une pièce de ce genre. /Photo prise le 20 juin 2014/

NEW YORK (Reuters) - Le manuscrit de la célèbre chanson de Bob Dylan "Like a Rolling Stone" a été vendu un peu plus de deux millions de dollars mardi lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à New York, un record pour une pièce de ce genre.

En 2010, le manuscrit de la chanson "A Day in the Life" de John Lennon avait atteint 1,2 million de dollars.

La vente, qui était consacrée aux légendes de la musique rock et comportait notamment une combinaison portée par Elvis Presley, a rapporté un peu plus de 4 millions de dollars pour les 150 lots.