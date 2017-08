NEW YORK (Reuters) - Un timbre émis en 1856 par l'ancienne Guyane britannique, aujourd'hui le Guyana, a été adjugé mardi aux enchères au prix record de 9,5 millions de dollars (7 millions d'euros) par Sotheby's.

Ce montant, fait de ce timbre de 2,5 cm sur 3,2 cm le plus cher jamais vendu aux enchères et Sotheby's indique et l'objet le plus onéreux jamais adjugé par sa surface et son poids.