Plus de 600.000 dollars pour une guitare de George Harrison

NEW YORK (Reuters) - Une guitare électrique ayant appartenu à George Harrison au début de la carrière des Beatles s'est vendue aux enchères samedi pour 657.000 dollars (480.000 euros), un chiffre supérieur aux estimations, a annoncé la maison Julien's Auction.

Le cadet des Beatles avait acheté cette Rickenbacker en 1963 aux Etats-Unis et en avait joué notamment lors d'émissions diffusées à la télévision britannique et pendant l'enregistrement des morceaux "I Want to Hold Your Hand" et "This boy".

La maison d'enchères avait estimé sa valeur à 400.000 à 600.000 dollars.

Lors de cette vente qui s'est tenue à New York, une affiche manuscrite signée John Lennon et Yoko Ono datant de 1969 a été adjugée à 187.000 dollars (136.000 euros) et une guitare basse louée par Paul McCartney au milieu des années 1960 à 125.000 dollars.