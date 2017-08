Un Warhol et un Koons dépassent 25 millions de dollars aux enchères

"Six Self-Portraits" d'Andy Warhol et "Popeye", une sculpture géante de Jeff Koons, ont été adjugées chacune pour plus de 25 millions de dollars (18,2 millions d'euros) mercredi, dans le cadre d'une vente d'art contemporain organisée par la maison Sotheby's. /Photo prise le 2 mai 2014/

NEW YORK (Reuters) - Des oeuvres d'Andy Warhol, Gerhard Richter et Jeff Koons ont été adjugées chacune pour plus de 25 millions de dollars (18,2 millions d'euros) mercredi, dans le cadre d'une vente d'art contemporain organisée par la maison Sotheby's.

Le prix le plus élevé a été atteint par "Six Self-Portraits" d'Andy Warhol, exécuté peu avant sa mort et qui arrivait pour la première fois sur le marché des enchères.

L'ensemble des six autoportraits a été adjugé pour 30,1 millions de dollars (22 millions d'euros), commission comprise, pour une estimation comprise entre 25 et 35 millions de dollars.

"Blau" de Gerhard Richter, pour lequel la fourchette d'estimations était la même, a trouvé preneur pour 28,7 millions de dollars, tandis qu'une sculpture géante de Jeff Koons, "Popeye", a été adjugée pour 28,2 millions de dollars. Elle était estimée 25 millions.

L'acquéreur de "Popeye" est le magnat des casinos et collectionneur d'art Steve Wynn. Il prévoit d'exposer l'oeuvre en public sur l'un de ses sites à Las Vegas.

Parmi les autres oeuvres vendues, "Undiscovered ...", de Jean-Michel Basquiat, a rapporté 23,7 millions, tandis qu'un tableau sans titre de Mark Rothko était adjugé pour 12,2 millions.

Keigh Haring, James Rosenquist, Dan Flavin et Mike Kelley ont vu leurs oeuvres atteindre de nouveaux records.

Une déception: une toile sans titre de Willem de Kooning, qui était estimée entre 18 et 25 millions de dollars, n'a pas trouvé preneur. Aucune offre n'a dépassé les 16,5 millions de dollars souhaités.

Au total, la vente a remporté 364 millions de dollars. Mardi, la maison concurrente, Christie's, a réalisé la plus grosse vente d'art de l'histoire avec un total de 745 millions de dollars.

Alex Rotter, responsable de la section art contemporain chez Sotheby's, souligne la bonne tenue du marché international: mercredi, des offres sont arrivées de 37 pays différents, notamment d'Asie et d'Amérique latine.