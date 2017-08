L'homme le plus vieux du monde est un New-yorkais de 111 ans

L'homme le plus vieux du monde est un spécialiste des sciences occultes âgé de 111 ans et habitant à New York. Alexander Imich, né en Pologne en 1903, a fêté ses 111 ans en février et le Livre Guinness des records lui a attribué le titre d'homme le plus vieux du monde le mois dernier. /Photo prise le 9 mai 2014/

Mike Segar