Le jeu vidéo E.T. retrouvé dans une décharge du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE Nouveau-Mexique (Reuters) - Des centaines de cartouches de "E.T. The Extra-Terrestrial" ("E.T. L'Extraterrestre"), considéré comme l'un des pires jeux vidéo de l'histoire ayant contribué au krach de cette industrie naissante dans les années 1980, ont été retrouvées samedi dans une décharge du Nouveau-Mexique.

Cette découverte confirme une rumeur qui circulait depuis trente ans dans le milieu des "gamers", selon laquelle des milliers voire des millions de cartouches invendues du jeu avaient été enterrées en pleine nuit à Alamogordo, à 320 km au sud-est d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Les recherches sur ce site ont été effectuées par les réalisateurs d'un documentaire sur le sujet, financé par Xbox Entertainment Studios, une filiale de Microsoft.

Lors de sa sortie en 1982, coïncidant avec le film à succès de Steven Spielberg, "E.T. The Extraterrestrial" fut un échec critique et commercial lourd à digérer pour son concepteur Atari, qui en avait fabriqué cinq millions d'exemplaires.

La société américaine fut divisée et revendue en 1984, en plein krach du secteur.