L'adultère bientôt légal au New Hampshire

Les élus locaux du New Hampshire ont voté jeudi pour la dépénalisation de l'adultère. La loi, qui datait de 1791, était progressivement tombée en désuétude. Elle prévoyait initialement pour les conjoints reconnus coupables d'adultère une heure au pilori, 39 coups de fouet et jusqu'à un an de prison, le tout assorti d'une solide amende. /Photo d'archives/

Kevin Lamarque