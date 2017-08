La France vend la résidence de son ambassadeur auprès de l'Onu

NEW YORK (Reuters) - Soucieux de faire des économies, le gouvernement français a mis en vente la luxueuse résidence new-yorkaise de son ambassadeur auprès des Nations unies, un duplex de 18 pièces donnant sur Park Avenue.

Le ministère des Affaires étrangères espère obtenir 48 millions de dollars (34,5 millions d'euros) de la vente de l'appartement situé dans un immeuble chic de Manhattan où ont vécu, entre autres célébrités, Jackie Kennedy et le banquier John D. Rockefeller Jr.

Le duplex, qui comporte six chambres et un ascenseur privé, fait partie d'un patrimoine immobilier public à l'étranger estimé à cinq milliards d'euros. La France a le troisième plus grand réseau diplomatique au monde, derrière les Etats-Unis et la Chine.

La porte-parole de l'ambassade de France à Washington, Dana Purcarescu, a expliqué dans un courriel adressé à Reuters que la vente de l'appartement s'inscrivait dans le cadre de l'effort de contrôle des dépenses publiques et d'une "gestion plus efficace du parc immobilier du ministère".