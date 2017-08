Will Smith et son fils épinglés lors des Razzies

L'acteur Will Smith et son fils Jaden ont été distingués samedi lors de la soirée des Razzies Awards, qui récompensent les pires films de l'année, pour leur prestation dans le dernier long-métrage de M. Night Shyamalan, "After Earth". /Photo prise le 21 juin 2013/

LOS ANGELES (Reuters) - L'acteur Will Smith et son fils Jaden ont été distingués samedi lors de la soirée des Razzies Awards, qui récompensent les pires films de l'année, pour leur prestation dans le dernier long-métrage de M. Night Shyamalan, "After Earth".

Cette cérémonie créée en 1980 se veut un contre-pied à celle des Oscars, qu'elle précède d'une journée, et les lauréats se voient remettre une statuette représentant une framboise dorée.

"After Earth", blockbuster de science-fiction qui s'est soldé par un cuisant échec commercial, a permis à Jaden Smith de décrocher le titre de pire acteur de l'année, Will Smith s'adjugeant celui du pire second rôle.

Outre ces deux distinctions décernées par les 800 jurés des Razzies -un statut accessible via une simple inscription payante en ligne- le tandem père-fils a également obtenu une récompense commune.

Avec plus de 80.000 votes d'internautes recueillis sur le site RottenTomatoes.com (soit TomatesPourries.com en français, NDLR), l'adolescent et son géniteur ont été considérés comme le pire duo ayant hanté les salles obscures cette année.

Autre grand vainqueur de la soirée, le film à sketches "Movie 43" (sorti sous le titre "My Movie Project" en France) a raflé bon nombre des trophées en jeu.

La présence de noms prestigieux au générique -Halle Berry, Kate Winslet et Hugh Jackman, notamment- n'a pas empêché cette comédie de se voir attribuer les titres de pire film de l'année, pire scénario (une récompense partagée entre les 19 auteurs) et de pire réalisateur (pour les 13 metteurs en scène ayant participé à l'aventure).