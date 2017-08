Alex Ferguson et la ceinture de la maîtresse

LONDRES (Reuters) - L'ancien manager de Manchester United Alex Ferguson a révélé vendredi un des secrets de sa réussite: les coups de ceinture que lui infligeait sa maîtresse préférée quand il se dissipait dans la cour de l'école.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, celui qui est considéré comme le meilleur manager dans l'histoire du football britannique a confié qu'il gardait dans son bureau la ceinture qu'Elizabeth Thomson lui a léguée à sa mort.

"Six coups de cette ceinture vous faisaient souffrir le martyre. C'était ma punition en général quand je me battais dans la cour de récréation", écrit-il dans une chronique publiée sous le titre "Ma maîtresse préférée" publiée dans le supplément Education du quotidien The Times.

"Elizabeth Thomson a été un modèle pour moi", ajoute Alex Ferguson.

L'ancien manager de Manchester United à la retraite depuis un an a toujours eu la réputation d'être intraitable en matière de discipline. Les savons au vitriol qu'il passait même aux meilleurs joueurs font partie de la légende des vestiaires du football britannique.

"Mme Thomson était une personne d'une détermination totale et elle faisait progresser tous ceux qu'elle rencontrait", ajoute-t-il. "Elle faisait tout pour vous rendre meilleur que vous ne pouviez être. Oui, cette part de moi vient d'elle".

Alex Ferguson raconte être resté en contact avec son ancienne maîtresse bien après la fin de sa scolarité pendant les années où il accumulait les titres et trophées à Aberdeen et Manchester.

"Quand elle est morte, je n'ai pas pu aller à ses obsèques mais quelques mois plus tard j'ai reçu un paquet. Elle m'avait légué la ceinture", confie-t-il.

"Son neveu me l'a envoyée avec une lettre dans laquelle il écrivait : 'Vous connaissez cette ceinture mieux que quiconque'. Elle est depuis dans mon bureau. Elle terrifie mes petits-enfants".

Les châtiments corporels ont longtemps été une caractéristique de l'éducation en Grande-Bretagne. Ils ont été interdits en 1982 dans les écoles de Glasgow où Alex Ferguson est né, en 1941, et où il a effectué sa scolarité.