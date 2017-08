Une défense de mammouth de l'ère glaciaire découverte à Seattle

SEATTLE - Une défense recourbée appartenant vraisemblablement à un mammouth de la période glaciaire a été découverte par hasard à Seattle aux Etats-Unis par des ouvriers du bâtiment qui creusaient sur un chantier.

Le Burke Museum of Natural History and Culture de Seattle rapporte que la découverte a été faite mardi dans le quartier de South Lake Union et que ses paléontologues sont convaincus de la provenance et de l'âge du fossile.

L'objet, qui a pu être extrait à la main, se trouvait à environ 12 mètres de profondeur, a dit un employé de la société chargée des excavations sur le chantier. Le fossile ayant été découvert sur une propriété privée, c'est au propriétaire qu'il revient de décider de son sort, a précisé le musée.

Les mammouths sont arrivés d'Asie en Amérique du Nord il y a environ deux millions d'années. Ils se sont éteints avec la fonte des glaces à la fin d la dernière période glaciaire, il y 10.000 à 11.000 ans.

Eric M. Johnson, avec Jonathan Kaminsky à Olympia; Danielle Rouquié pour le service français