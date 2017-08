En Chine, le 08 août 2008, l'union fait la force

<p>Un couple de jeunes mariés après la cérémonie à Pékin. Au moins 16.400 couples dans la capitale, et des milliers d'autres dans le reste du pays, ont choisi de s'unir le huitième jour du huitième mois de l'année 2008, une combinaison de bon augure en Chine où le 8 est un chiffre porte-bonheur. Les Jeux olympiques s'ouvrent également ce vendredi. /Photo prise le 8 août 2008/

par Lucy Hornby

PÉKIN (Reuters) - Les jeunes mariés Chen Ming et Sun Wei posaient tout sourire avec leur certificat de mariage et une rose vendredi devant le Centre culturel de Pékin, où plus de 1.000 couples se sont unis.

Au moins 16.400 couples dans la capitale, et des milliers d'autres dans le reste du pays, ont choisi de s'unir le huitième jour du huitième mois de l'année 2008, une combinaison de bon augure en Chine où le 8 est un chiffre porte-bonheur.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques débutera vendredi à 8 heures du soir à Pékin (12h00 GMT).

"Nous avons choisi ce jour en raison de la date et des Jeux olympiques, nous voulions fêter cela avec le pays", a déclaré Sun Wei, qui prévoit de suivre l'événement à la télévision.

"C'est un jour de chance", a renchéri Chen, habillé en rouge, couleur symbolisant le bonheur dans la tradition chinoise.

Pékin, qui s'était préparé à un déferlement de candidats au mariage, avait mis en place une procédure d'inscription à l'avance sur internet, des heures de passage et des créneaux élargis dans les bureaux d'état civil.

Trente couples se sont mariés lors d'une cérémonie commune en la cathédrale catholique de Wangfujing. "Le monde entier est fier de la Chine aujourd'hui. Je veux inviter le monde à être témoin de mon mariage", a déclaré un jeune marié.

Dans de nombreuses villes, dont Shanghai où 6.000 couples se sont unis, les divorces étaient interdits pour la journée de façon à permettre aux fonctionnaires de célébrer des mariages plus rapidement.

Avec Kitty Bu et George Chen à Shanghai, version française Mathilde Gardin